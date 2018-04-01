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(Özel) Sultangazi’de ‘Sigaramatik’ ve ‘Çarkıfelek’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 22:13 | Son Güncelleme

Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumar ve sigara makineleri olarak nitelendiren Sigaramatik ve Çarkıfelek’lerin bulunduğu kahvehane, büfe ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumar ve sigara makineleri olarak nitelendiren Sigaramatik ve Çarkıfelek’lerin bulunduğu kahvehane, büfe ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sigaramatik ve çarkıfelek makinesine el konulurken, bu makineleri bulunduran iş yerlerine adli para cezası uygulandı.
İstanbul Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde halkı kumara alıştıran, kumar ve sigara makineleri olarak bilinen ‘Sigaramatik’lere ve ‘Çarkıfelek’lere yönelik çalışma başlattı. Makine içerisine para attıktan sonra seçilen numaraların çıkması halinde sigara kazanılan şans oyununu oynatan kahvehane, büfe ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında kahvehanelerde para ile çalıştırılan çok sayıda ‘Sigaramatik’ ele geçirildi. İşyerlerinde ve büfelerde bulunan ‘Çarkıfelek’ diye bilinen kumar makinelerine el konuldu. Kumar makinesi olarak nitelendiren bu makineleri bulunduran kahvehane, büfe ve iş yerlerine adli para cezası uygulandı.

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