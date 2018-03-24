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(Özel) Sultangazi’de zehir tacirleri suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği Ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 2 farklı adresteki şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 5 zehir tacirini suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği Ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 2 farklı adresteki şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 5 zehir tacirini suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 4 şüpheliyi tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak üzerinde ‘Torbacı’ adı verilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yerlerini belirleyen ekipler, uyuşturucu madde satışı yapıldığı sırada Z.U(27), U.G(26), D.A(21), M.A(18) isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların üstlerinde yapılan aramalarda 18 fişek kokain ve uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 335 lira, 4 adet cep telefonu ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler Bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zehir tacirlerinden M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklandı.
Vücudunun farklı yerlerine uyuşturucuyu zulalamış
Polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’nde de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yunus Emre Mahallesi 1425. Sokak üzerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.A(36) sokak üzerinde madde satışı yaparken polis ekiplerinde kıskıvrak yakalandı. Şahsın üst aramasında vücudunun farklı yerlerinde saklanmış olarak 10 fişek eroin ve bir miktar kokain maddesi, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Bürodaki işlemleri sonrası şahıs adliyeye sevk edildi.

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