(ÖZEL) Takıntılı aşık, esnafa bardakla saldırdı

Sultanbeyli’de iddiaya göre sevdiği kızın çalıştığı iş yerinin camına gizlice ismini yazan takıntılı aşık, adeta terör estirdi. Yazıyı silen iş yeri sahibine bardakla saldıran takıntılı aşık, tekme ve yumruklarla esnafı hastanelik etti. İlginç olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sultanbeyli’de bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinde çalışan bir genç kıza duyduğu ilgiyi takıntı haline getiren zanlı, adeta terör estirdi. Kimsenin görmediği bir anda iş yerinin camına genç kızın ismini yazan zanlı, bir süre sonra geri döndüğünde yazının silindiğini gördü. Bir arkadaşıyla birlikte iş yerinin sorumlusu olan esnafı sıkıştıran zanlı, bir süre tartıştıktan sonra elindeki bardakla saldırdı. Bardağı esnafın kafasına atan zanlı, tekme ve yumruklarla adamı hastanelik etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen takıntılı aşık, olay yerinden ayrıldı. Yaşanan olay sonrası kafasına bardak darbesi alan esnaf, ağır yaralanırken olay yerine çağrılan 112 tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, bardaklı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum