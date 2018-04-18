HABER

(Özel) Taksim sapığı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı.Beyoğlu Taksim Meydanı’nda 23 Ekim 2017 tarihinde takım elbiseli yaşlı bir adam, tanımadığı 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına gidip önce cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak onlarla sohbet etmeye çalıştı.

Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı.
Beyoğlu Taksim Meydanı’nda 23 Ekim 2017 tarihinde takım elbiseli yaşlı bir adam, tanımadığı 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına gidip önce cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak onlarla sohbet etmeye çalıştı. Para karşılığında görüşme teklifi yaptığı iddia edilen ve sapık olduğundan şüphelenilen adam yanına oturduğu gençlere iltifatlar etti. Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Ortadan kaybolduktan 6 ay sonra yakalandı
Ekipler çalışmalarını sürdüğü esnada yaşlı adamın önceki gün Taksim Meydanı’nda görülmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine meydana gelen Önleyici Hizmet Büro Amirliği’ne bağlı ekip, Gezi Parkı’nda yürüyen adamı yakaladı. Gözaltına alınan adam ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Kimliğinin Mehmet Ali K. (70) olduğu öğrenilen şahıs, konu hakkında herhangi bir müracaat olmaması nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporuSon dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.