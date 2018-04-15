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(Özel) Taksim’de tedbir almadan köpekleri birbirine bağlayan vatandaş pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda çok sayıda köpeği birbirine bağlayan ve zorunlu olmasına rağmen ağızlık takmadan bitişik bir şekilde gezdiren vatandaş “bu kadarına da pes” dedirtti.

Taksim Meydanı’nda çok sayıda köpeği birbirine bağlayan ve zorunlu olmasına rağmen ağızlık takmadan bitişik bir şekilde gezdiren vatandaş “bu kadarına da pes” dedirtti. Köpeklerin ne yapılacağına sorusuna vatandaş, “Çocuklara hayvanlara tecavüz ediyorlar, bunları çek. Köpekleri Amerika’ya kaçırıyorum” dedi.
Taksim Meydanı’nda aralarında çok sayıda köpeği birbirine bağlayarak bitişik bir şekilde gezdiren vatandaş “bu kadarına da pes” dedirtti. Vatandaş, köpeklerin saldırı ihtimaline karşın zorunlu olmasına rağmen ağızlık takmayarak sadece onları birbirine bağladı. Bir süre meydanda gezinen vatandaş, ardından meydan üzerinden Harbiye Cumhuriyet Caddesi istikametine gitti.
Kendisini görüntüleyen basın mensubuna da tepki gösterdi
Vatandaş köpeklerle gittiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensubuna da tepki gösterdi. Basın mensubunun “Köpekleri ne yapacaksınız?” sorusuna karşılık veren vatandaş, “Çocuklara, hayvanlara tecavüz ediyorlar. Köpekleri Amerika’ya kaçırıyorum” dedi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında köpekleri ile birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.

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