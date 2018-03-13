(Özel) Taziye dönüşü feci kaza kamerada

Sultanbeyli’de ara sokaktan kontrolsüz şekilde yola çıkan ticari taksi bir minibüse çarptı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada, taziyeden dönen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi, Tesbih Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Demirkol, yönetimindeki 34 M 9827 ticari taksi ile kontrolsüz şekilde ara sokaktan çıktığı sırada 34 FL 1045 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs kendi etrafında iki tur döndü. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralanan minibüsteki 5 kişinin bir taziye ziyaretinden döndükleri öğrenilirken çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği yolda güvenlik önlemleri aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet hastanesine kaldırdı.
Kaza anı kamerada
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken yaşanan kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde minibüsün yolda ilerlediği görülüyor. Bu sırada ara sokaktan hızla çıkan kontrolsüz taksi sürücüsünün aracıyla minibüse çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle minibüsün etrafında iki tur döndüğü görülürken taksinin ise güçlükle durabildiği görülüyor.
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