HABER

(Özel) Taziye dönüşü feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de ara sokaktan kontrolsüz şekilde yola çıkan ticari taksi bir minibüse çarptı.

Sultanbeyli’de ara sokaktan kontrolsüz şekilde yola çıkan ticari taksi bir minibüse çarptı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada, taziyeden dönen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi, Tesbih Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Demirkol, yönetimindeki 34 M 9827 ticari taksi ile kontrolsüz şekilde ara sokaktan çıktığı sırada 34 FL 1045 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs kendi etrafında iki tur döndü. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralanan minibüsteki 5 kişinin bir taziye ziyaretinden döndükleri öğrenilirken çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği yolda güvenlik önlemleri aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet hastanesine kaldırdı.
Kaza anı kamerada
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken yaşanan kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde minibüsün yolda ilerlediği görülüyor. Bu sırada ara sokaktan hızla çıkan kontrolsüz taksi sürücüsünün aracıyla minibüse çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle minibüsün etrafında iki tur döndüğü görülürken taksinin ise güçlükle durabildiği görülüyor.

İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldıkÇavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hurdacı otomobili parçalarken yangın çıktı

Hurdacı otomobili parçalarken yangın çıktı

Cam yüklü Kamyonet devrildi: 1 Yaralı

Cam yüklü Kamyonet devrildi: 1 Yaralı

Habur’da 11 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Habur’da 11 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Akçakoca’da trafikte denetimler arttı

Akçakoca’da trafikte denetimler arttı

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.