(Özel) Tek hayali askerlik olan down sendromlu gence asker eğlencesi

Bursa’da tek hayali askerlik yapmak olan down sendromlu gence ailesi ve yakınları asker eğlencesi düzenledi. Düzenlenen eğlencede duygusal anlar yaşandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde oturan Eren ailesinin down sendromlu 20 yaşındaki oğulları Numan Eren’in tek hayali yaşıtları gibi asker olmak ve vatana hizmet etmek. Down sendromlu Numan gittiği İpek Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nin yanı sıra yüzücü olarak çok sayıda madalyaya sahip ve tiyatro ile ilgileniyor.

Numan’ın hayalini gerçekleştirmek için Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile görüşen aile, Numan’ın Gemlik İlçe Jandarma’da bir gün askerlik yapmasını sağladı. Arkadaşları gibi askere gidecek olan Numan için babası ve mahalleli bir düğün salonunda asker eğlencesi düzenledi.

Düzenlenen eğlenceye Numan’ın sınıf arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda mahalleli katıldı. Eğlencede Numan’ın annesi ellerine kına yaktığı sırada salondaki birçok vatandaş duygusal anlar yaşadı. Numan’a kına yakılırken yanında bulunan down sendromlu sınıf arkadaşı da göz yaşlarını tutamadı ve birbirlerine sarılarak ağladılar.

Numan için asker eğlencesini düzenleyen babası Erdal Eren, “Numan evde hep asker ağabeylerini izliyor, televizyonda şehit haberi görünce çok üzülüyor. Hep asker olmak istediğini söyledi, biz de hayalini gerçekleştirmek istedik. Mayıs ayında bir gün asker olarak görev yapacak. Köye gittiğimizde askere gidenlerin eğlencelerinden o da isterdi. Biz de onun için böyle bir şey yaptık” dedi.