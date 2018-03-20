HABER

(Özel) TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Aslantepe mevkii Edirne istikametinde hararet yapan LPG’li araç bir anda alev aldı.

TEM Otoyolu Aslantepe mevkii Edirne istikametinde hararet yapan LPG’li araç bir anda alev aldı. Alev alev yanan otomobilden inerek uzaklaşan çift, aracın yanışını birbirine sarılarak izledi.
Olay, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Aslantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle birlikte seyir halinde olan sürücünün LPG’li otomobili hararet yaptı. Bunun üzerin sürücü aracı yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Ancak araç bir süre sonra alev alan otomobil yanmaya başladı. Patlama tehlikesine karşı sürücü ve eşi koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kontrollü bir şekilde araca müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardında da soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinin trafiğe bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Eşine sarılarak aracın yanışını izledi
Araçlarından uzaklaşan sürücü ve eşi birbirine sarılarak aracın yanışını izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını da yine aynı şekilde izleyen sürücü kullandığını aracın genelde bu şekilde sıkıntı verdiğini belirtti. Sürücü, “Bir anda yangın başladı, gazlı araba olduğu içinde normaldir. Kıvılcımla başladı, bende hemen eşimle beraber dışarıya çıktım. O kadar başka da bir şey yok. 10 dakikadan beri araç burada” dedi. Çalışmaların ardından otoyolu tekrardan trafiğe açıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.