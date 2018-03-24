(Özel) Tır belediye otobüsüne yandan çarptı, yolcular araçta savruldu

İstanbul Küçükçekmece’de benzinlikten çıkan bir tır, yolda seyir halinde olan belediye otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde savrulan 2 yolcu yaralandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı kazada yaralılar ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre, bir nakliye firmasına ait 47 DT 283 plakalı tır, benzinlikten yola çıktığı sırada 34 TN 1839 plakalı 89 numaralı ‘Atakent Mahallesi-Aksaray’ hattında yolcu taşıyan belediye otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde bulunan yolcular savruldu. Tırın yandan vurduğu kısımda bulunan orta cam patlayarak otobüs içerisine saçıldı. Durumu gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yolcular büyük panik yaşadı

Otobüs içinde savrulan vatandaşlardan 2’si ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Araçtaki bazı yolcular da kazayı ufak sıyırıklarla atlattı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken gerekli işlemlerin ardından belediye otobüsü olay yerinden kaldırıldı. Kaza anında otobüste bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerin çalışmaları sırasında otobüs içerisinde bekleyen yolcular daha sonra başka bir otobüs yardımıyla tahliye edildi.

"Bomba patladı sandım"

Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu, "Biz de ne olduğunu tam anlamadık, tır çıkıyordu. Ben bomba patladı zannettim. Yani birden çarptı. Otobüse yandan çarptı sol taraftan vurdu gitti. Benim gördüğüm kadarıyla uçak sıyrıkları olan 2 kişi vardı" dedi.

Başka bir görgü tanığı ise, "Yandan bindirdi ve bir anda bomba patladı gibi düşündük. Herkes yere savruldu, kimisi ufak sıyrıklarla atlattı kardeşimin de bacağı incindi" şeklinde konuştu.