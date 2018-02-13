(Özel) Trafikte yürekleri ağza getiren görüntüler kamerada

İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan iki görüntü yürekleri ağza getirdi. Kameralara yansıyan ilk görüntüde kasasındaki yüklerle adeta köprülerin altını sıyırarak geçen kamyonun sık sık şerit değiştirdiği, diğer görüntüde ise; bir otomobilin hiçbir önlem alınmadan arkasına bağlanan el arabasıyla ilerlediği görülüyor.

İstanbul trafiğinde cep telefonu kameralarına yansıyan iki görüntü adeta yürekleri ağza getirdi. Kameralara yansıyan ilk görüntüde damperinde kapalı şekilde yüksek bir yük bulunan kamyonun, yüküne aldırmadan tem otoyolunda hızla ilerlediği görülüyor. Altından geçtiği köprüleri adeta sıyırarak geçen kamyon sürücüsünün, taşıdığı yüke aldırmadan sık sık şerit değiştirdiği görülüyor.

Trafiği tehlikeye sokan kamyonet bir süre sonra gözden kaybolurken kameralara yansıyan bir başka görüntü ise yok artık dedirtti. Kameraya yansıyan görüntülerde bir otomobil arkasına bağlanan bir el arabasıyla trafikte ilerliyor.