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(Özel) Trafikten 10 metre kaçmak isteyen halk otobüsü, benzinlikte böyle kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 09:25 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta E-5’teki akşam trafiğinden kaçmak isteyen Özel Halk Otobüsü sürücüsü benzin istasyonunda kazaya neden oldu.

Esenyurt’ta E-5’teki akşam trafiğinden kaçmak isteyen Özel Halk Otobüsü sürücüsü benzin istasyonunda kazaya neden oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki akşam Esenyurt E-5 yanyolda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Yol üzerindeki akşam trafiğinden kaçmak isteyen Silivri hattında çalışan 34 UP 7056 plakalı Özel Halk Otobüsü sürücüsü, içerisindeki yolcularla birlikte benzinliğe girdi. 10 metrelik trafikten kaçmak isteyen otobüs sürücüsü o sırada yakıt ikmali yapıp istasyondan ayrılmak için harekete geçen 34 BP 6041 plakalı hafif ticari araca çarptı. Trafikten birkaç saniye kazanmak isteyen şoför maddi hasarlı kazaya neden oldu. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken istasyon içerisine trafikten kaçarak giren araçlar nedeniyle daha öncede benzer sorunlar yaşandı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otobüsün hızla istasyon içine girmesi ve araca çarptıktan sonra durması gözüküyor.

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