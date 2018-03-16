(Özel) Üsküdar’da denizde can pazarı kamerada

Üsküdar Kız Kulesi sahilinde dengesini kaybederek düşen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

Üsküdar Kız Kulesi sahilinde dolaşan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekilerin fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil kurtarma ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde denizde boğulmak üzere olan kişinin sahil kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldığı görülüyor.