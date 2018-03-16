(Özel) Üsküdar’da denizde can pazarı kamerada

Üsküdar Kız Kulesi sahilinde dengesini kaybederek düşen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.
Üsküdar Kız Kulesi sahilinde dolaşan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekilerin fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil kurtarma ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde denizde boğulmak üzere olan kişinin sahil kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldığı görülüyor.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum