(Özel) Uyanık sürücüler trafiği birbirine kattı

Küçükçekmece’de yan yolda ilerleyen sürücüler trafik yoğunluğunu görünce geri geri çıkarak trafikten kaçmaya çalıştı. Uyanık sürücüler trafiği altüst ederken, yaşanan bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Küçükçekmece’de yan yoldan ilerleyen sürücüler trafiğin yoğunlaştığını görünce, bağlantı noktasından kuralları hiçe sayarak E-5 karayoluna girmek için geri geri gitmeye başladı. Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri hayrete düşürürken, kural tanımaz sürücülerin ters yönde ilerleyişi kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, yan yolda ilerleyen sürücülerin trafikten kaçmak için geri geri E-5 karayoluna çıkmaya çalıştığı görülüyor.
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