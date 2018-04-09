(Özel)Bisiklet üzerinde köpekli yolculuk renkli görüntüler oluşturdu

Florya’da yoğun trafikte köpeği ile birlikte bisikletle yolda seyir halindeki sürücü renkli görüntüler oluşturdu. Köpek düşmemek için sürücünün boynuna sıkı sıkı sarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Florya’da trafiğin yoğun olduğu bir caddede köpeği ile birlikte bisiklet üstünde seyir halinde olan sürücü renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğine gözlükte takan bisiklet sürücüsü görenleri hayrete düşürdü. Köpek düşmemek için sürücünün boynuna sıkı sıkı sarıldı. Köpek ve sürücünün renkli görüntüsü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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