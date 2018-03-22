(Özel)Esenyurt’ta 2 kişinin ölümünün şüphelisi, mahkemeye sevk edildi

Esenyurt’ta dün yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli Ahmet B. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanmıştı. İddiaya göre bir süre önce kızının çalıştığı iş yerinde tartışma sonrası kovulması Ahmet B. tarafından öfkeyle karşılanmıştı. Dün olay yerine giden Ahmet B., silahla gittiği iş yeri önünde çıkan kavgada İrfan ve Ömer Tepe kardeşleri öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıs Ahmet B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Ahmet B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.