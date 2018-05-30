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(ÖZEL)Oğlunun gözü önünde Galata Köprüsü'nden intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

ÇALIŞMAK için memleketi Urfa'dan İstanbul'a gelen Halil Demir, iş bulamadığı gerekçesiyle, oğlunun gözü önünde, Galata Köprüsü'nden atlayarak intihar etmek istedi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ÇALIŞMAK için memleketi Urfa'dan İstanbul'a gelen Halil Demir, iş bulamadığı gerekçesiyle, oğlunun gözü önünde, Galata Köprüsü'nden atlayarak intihar etmek istedi. Demir, deniz polisi tarafından sudan çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. OIay, saat 15.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, memleketi Urfa'da iş bulamayan Halil Demir, bir süre önce 12 yaşındaki oğluyla birlikte İstanbul'a geldi. Bir akrabasının yanında kalan Demir, tüm uğraşlarına rağmen iş bulamadı. Bunalıma giren Halil Demir, oğlunu da yanına alarak Galata Köprüsü'ne geldi. Oğluna, son çare olarak intihar edeceğini söyleyen baba Demir, korkulukların üzerine çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin, ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Demir, kendini aşağı bıraktı. Aşağıda hazır bulunan deniz polisi, suda çırpınmaya başlayan Halil Demir'i, denizden çıkarakak bota aldı. Eminönü tekne iskelesine çıkarılan Demir, daha sonra ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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