(ÖZEL)Vitesi karıştıran sürücünün eve çarpma anı kamerada

Haber: Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA Kağıthane'de vitesi karıştıran sürücünün eve girme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde geri vites yerine ileri vitese geçen otomobilin evin kapısına vurma anı görülüyor. Kağıthane'de sabah saatlerinde evinin önündeki otomobil ile işe gitmek için çıkan sürücünün vitesi karıştırarak eve çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün geri vites yerine ileri vitese takılan otomobil hızla evin ana giriş kapısına çarpıyor. Gürültüyle evden çıkan bir kişi otomobilinde şok geçiren kadın sürücüyü sakinleştirerek araçtan çıkarıyor.
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