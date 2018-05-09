Özge Özpirinçci'nin yeğeninde yara izleri tespit edildi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Özge Özpirinçci'nin iki yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı iddiası ile gözaltına alınarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan bakıcıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, adli rapora göre A.B.T.'nin kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğu bilgisine yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Metin Sarıhan imzası ile yayınlanan yazılı açıklamada,

“Oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğeni olan iki yaşındaki A.B.T. adlı çocuğun bakıcısı tarafından şiddet ve istismara maruz kaldığını bazı basın yayanı organları ile sosyal medya hesaplarında muhtelif haberler ve beyanat yer aldığı görülmüş olup, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek maksadıyla aşağıdaki şekilde basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.

A.B.T.'NİN KÜREK KEMİĞİ, BOYUN VE DUDAK BÖLGELERİNDE YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, “H.H.T. adlı bayanın 06.05.2018 günü 15.15 civarında Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne müracaat ederek iki yaşındaki kızı A.B.T.'ye kötü muamelede bulunduğunu eve koyduğu kamera kayıtlarından tespit ettiği Hatice isimli Özbekistan uyruklu bakıcı bayandan ve yine bu bayanın eşi olup işine son verdiği için kedisini SMS yoluyla tehdit eden şahıstan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında alınan adli rapora göre mağdur çocuğun kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğu" bilgisine yer verildi.