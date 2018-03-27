Özgü'nün ölümüne neden olan alkollü sürücü ilk duruşmada serbest kaldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da alkollü araç kullanırken Özgü İzem Ahırlı'nın (8) ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan İlhami Yavuz (37), ilk duruşmada mahkeme başkanının şerhine karşın oy çokluğuyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Kasım 2017 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Güzeloba İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, gezmek için babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'nde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve torununa, İlhami Yavuz'un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz, ambulansın gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı aracına alarak, hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Başı ve çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan Özgü İzem Ahırlı, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü İlhami Yavuz, tutuklandı.

ANNE VE BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Özgü İzem Ahırlı'nın ölümüne, babaannesi Gülşen Ekinak'ın ağır yaralanmasına neden olan İlhami Yavuz, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık İlhami Yavuz, ölen kızın babası Ferhat Ahırlı, annesi Selma Ahırlı ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Sanık Yavuz savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, Özgü'nün annesi ve babasından özür dileyip başsağlığı dileğinde bulundu. Anne ve baba bu sırada gözyaşına boğuldu.

YARALI KIZI OTOMOBİLLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Olay günü 3 arkadaşıyla Konyaaltı Sahili'nde alkol aldıklarını, aracı kullanırken hızının 40 kilometre olduğunu savunan Yavuz, olay öncesinde araçta elinde içki şişesi varken sosyal medyadan canlı yayın yaptığını belirtti. Işıklar Caddesi'ndeki sinyalizasyon ışıklarına geldiğinde kendisine yeşil ışık yandığı için aracıyla hareket ettiğini öne süren Yavuz, “Bu sırada bir şeye çarptığımı fark ettim, çarpmanın etkisiyle 6-7 metre gittikten sonra durabildim. Küçük kızı arkadaşım İsmail'le araca aldım ve çalıştığım hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimizde küçük kız hayatını kaybetmişti, ben de bunun üzerine hastane polisine teslim oldum" dedi.

Tanık olarak dinlenen İsmail Göktaş, olay günü kendisinin de araçta olduğunu, trafik lambasının yeşil olmasıyla hareket ettiklerini anlattı. Göktaş, sanık araçtayken kucağında içki şişesi bulunduğunu, bu sırada sosyal medyadan canlı yayın yaptıklarını, fakat araç içinde hiç alkol almadıklarını iddia etti. Yavuz'un hızının biraz fazla olduğunu, çarpma anında fren veya korna sesi duymadığını kaydeden Göktaş, kendisinin şoka girdiğini, arkadaşının kucağında bir kız çocuğuyla gelerek kapıyı açmasını istediğini ve “Kadına bak" diyerek kendisini uyardığını savundu.

SANIĞIN TAHLİYESİNE ŞERH

Baba Ferhat Ahırlı ise sanığın aracı alkollü ve hızlı kullandığını, kendisinden şikayetçi olduğunu ifade etti. MOBESE görüntülerinde, çarpmanın şiddetiyle kızının 15 metre ileriye savrulduğunu savunan Ahırlı, “Bu aracın süratli olduğunu gösteriyor. Ayrıca kızımı yerden çuval kaldırır gibi alıp en yakın hastaneye götürmek yerine çalıştığı hastaneye götürerek kızımın ölümüne neden oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Başkan Tuncay Özmen'in şerhine karşı, oy çokluğuyla sanık Yavuz'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE DOĞMUŞTU

Ferhat ve Semra Ahırlı çiftinin, 10 yıl çocuk sahibi olamadıkları, 8 yıl önce tüp bebek tedavisi ile Özgü İzem'i dünyaya getirdikleri kaydedildi.