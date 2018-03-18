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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin kent merkezine girmeye başladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 09:10 | Son Güncelleme

IHAAW090427-GEN/18-03-2018 - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin kent merkezine girmeye başladı. 18.03.2018 09:04:27 TSI NNNN

IHAAW090427-GEN/18-03-2018

- Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin kent merkezine girmeye başladı.

18.03.2018 09:04:27 TSI
NNNN

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