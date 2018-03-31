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ÖZGÜRDER’den İsrail’e protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

ÖZGÜRDER üyeleri İsrail Konsolosluğu önüne gelerek İsrail askerleri tarafından dün Gazze’de en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü olayı protesto etti.Dün Gazze’de yaşanan İsrail askerleri tarafından en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü olayı protesto eden ÖZGÜRDER üyesi yaklaşık 50 kişi İsrail Konsolosluğu önünde buluştu.

ÖZGÜRDER üyeleri İsrail Konsolosluğu önüne gelerek İsrail askerleri tarafından dün Gazze’de en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü olayı protesto etti.
Dün Gazze’de yaşanan İsrail askerleri tarafından en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü olayı protesto eden ÖZGÜRDER üyesi yaklaşık 50 kişi İsrail Konsolosluğu önünde buluştu. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bayraklar ve pankartlar eşliğinde alana gelen grup bir süre slogan attı. Protestoya katılan ÖZGÜRDER Genel Başkanı Rıdvan Kaya yaptığı açıklama, “Siyonist çete topraklarınızı işgal edebilir ama Müslümanları asla sindiremez. Sorun direnişin yöntemi değildir. Sorun direnişin kendisidir. Hangi yöntemle direndiğinizin Siyonistler nezdinde, emperyalistler nezdinde, kafirler nezdinde bir önemi yoktur. Eğer siz Müslümansanız ve zulme boyun eğmediğinizi haykırıyorsanız, bizatihi terörist oluyorsunuz ve imha edilmekle tehdit edilen bir unsur haline geliyorsunuz ‘’ diye konuştu.
Yapılan basın açıklaması sonrası grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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