P+M TUR 2018 Klasik Otomobil Yarışına çocuklar damga vurdu

Klasik otomobil camiasının tanınmış isimleri 1950 ler, 60 lar ve 70 lere ait klasik otomobiller ile Suadiye Otel’in P+M Tur için düzenlenen özel alanından start alırken İstanbullu seyircilere de hoş ve nostaljik bir Pazar günü tablosu sunmuş oldu.

Pergel Grup Ralli Ekibi P+M Team’in dışında, yaklaşık 40 aracın katıldığı organizasyonun kutlama töreni Molla Fenari Köyü’nün doğal ortamında gerçekleşti. Bu yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla minik misafirler için özel olarak tasarlanan yemek ve kutlama töreninde, çocuklar klasik otomobil sevgisini 2013 Akbank Sanat Birincilik ödülünün sahibi Kıvılcım Harika Seydim liderliğinde kurulan resim ve sanat atölyesinde yaratıcı bir platforma taşıyarak keyifli vakit geçirdiler. Güçlü Türkiye’nin geleceği minikler, ulusal birlik coşkusunu eğlence, nostalji ve sanat ile içiçe bir günde tamamladılar.

120 kilometre ve 10 özel etaptan oluşan zorlu parkurun ardından, P+M Tur’da ödül alan klasik otomobil severler ise şu şekilde:

P+M Tur 2018 1. si pilot Murat Şakar, copilot Kaan Şakar; P+M Tur 2018 2. si pilot Saydun Gökşin, copilot Elçin Önder, P+M Tur 2018 3.sü pilot Mustafa Çelenk, copilot Sevgi Çelenk