Padişah fermanlarının Osmanlı Arşivi’nden çalındığı ortaya çıktı

6 Nisan’da düzenlenen operasyonla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 18. yüzyıla ait 10 padişah fermanının ‘Osmanlı Arşivi’nden çalındığı ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan olayla bağlantılı arşiv uzmanı S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Nisan’da 5 ayrı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda emekli eski bir müze çalışanı İ.Ç. ile S.C. ve H.M.K. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler arasında 10 adet çeşitli ebatlarda 18’inci yüzyıla ait padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Divan Hümayun beratları, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerini yansıtan bin 442 sikke, Helenistik döneme ait 36 adet obje, 5 adet İslami kültürüne ait mühür, 4 adet kil mühür ve 15 adet ok uçları, haç, figür ve bronz iğneden oluşan 15 arkeolojik eser olmak üzere toplam bin 512 adet eser yer aldığı tespit edildi.

Gözaltında tutulan İ.Ç, H.M.K.’nın cep telefonu kayıtları ile SMS içeriklerini inceleyen polis, zanlıların Osmanlı Arşivi’nde uzman olarak çalışan S.C. ile ilişkili olduklarını tespit etti. Kaçakçılık polisi, fermanların Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri’nden olup olmadığını sordu. Osmanlı Arşivleri’nde yapılan incelemelerde, 10 fermanın Osmanlı Arşivleri’nden değişik tarihlerde çalındığı ortaya çıktı.

Yapılan soruşturma sonunda 16 Nisan’da Beylikdüzü’nde bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri’nde ‘uzman’ olarak çalışan S.C. tutuklandı.