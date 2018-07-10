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Paha biçilemez tablolar geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Meydanı projesi kapsamında yıkımına karar verilen Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet dönemi ressamlarına ait 76 yağlı boya tablo, geçici olarak gönderildiği Ankara'dan geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildi.

Paha biçilemez tablolar geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Meydanı projesi kapsamında yıkımına karar verilen Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet dönemi ressamlarına ait 76 yağlı boya tablo, geçici olarak gönderildiği Ankara'dan geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildi. Paha biçilemez eserler, 23 Temmuz'da Cumhuriyete giden yolun ilk adımlarının atıldığı Kongre Binası'nda sanatseverlerle buluşacak.
Ankara'dan koruma aracı eşliğinde ve geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum'a getirilen tablolar, görevliler tarafından büyük bir hassasiyetle araçtan tek tek indirilip Kongre Merkezine taşındı. Paha biçilemez tarihi tabloların Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kongre Binasındaki özel bir bölümde 23 Temmuz günü sergileneceğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Erzurum'un muhteşem bir esere sahip olduğunu vurgulayan Almaz, "2012 yılında Havuzbaşı Kent Meydanı yapılırken Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Kültür Merkezi'de yıkıldı. Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğü'nde sergilenen 76 adet eser muhafaza edilmeleri için geniş güvenlik önlemi altında Ankara'ya gönderildi. 76 adet yağlı boya ve sulu boya eser koleksiyonu bizim girişimlerimiz Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın oluru ile Erzurum'dan götürülen 76 esere ilave olarak 67 tablo ve 9 adet seramik heykel etlenerek toplam 152 parça koleksiyon şehrimize getirildi. Eserlerin bakımları yapılmak ve sergiye hazırlanmak üzere özel bir ekip tarafından incelenecek. 23 Temmuz 2018 tarihinde koleksiyon sanatseverlerle buluşacak. Eserler şehrimizin müstesna tarih köşelerinden biri olan Erzurum Kongre Binasında yerini alan Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğünde sergilenecektir. Bu yıl 99'uncu yıl dönümünün kutlanacağı Erzurum Kongresi ile anlamlı bir başlangıç tarihi olacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Paha biçilemez tablolar geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildiPaha biçilemez tablolar geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildiPaha biçilemez tablolar geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildiPaha biçilemez tablolar geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildi

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