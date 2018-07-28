HABER

Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti.

Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti. Kadını bağlayıp kaçan şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan A.Ç., geçen çarşamba saat 04.00 sıralarında aynı mahalledeki bir marketi telefonla arayarak içki ve sigara siparişi verdi. Siparişleri getiren market çalışanı, yanlışlıkla A.Ç.'nin dairesi yerine alt kattaki dairenin ziline bastı. Market çalışanı A.Ç.'nin siparişlerini getirdiğini belirtmesi üzerine kapıyı açan kişi ürünlerin kendisinin olduğunu belirterek teslim aldı. Daha sonra evdeki 4 kişi market çalışanı gibi A.Ç.'nin dairesinin zilini çalarak siparişlerinin geldiğini söyledi. Kapıyı açan A.Ç.'yi saçından sürükleyerek salondaki koltuğa oturtup bağlayan şüpheliler, tabanca ve bıçak göstererek korkuttu. Bir barda çalışan A.Ç.'ye ait 700 lira ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler evden çıkıp, kaçtı.
TATİL İÇİN ANTALYA'YA GELMİŞLER
Kendi çabasıyla bağlarından kurtulan A.Ç, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. A.Ç. ve market çalışanlarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin Adana'dan tatile gelen ve alt kattaki daireyi kiralayan M.E., Ş.G. ile suça sürüklenen S.A. ve S.E. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralıYol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Cami avlusunda yüksek dozda uyuşturucudan öldüCami avlusunda yüksek dozda uyuşturucudan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.