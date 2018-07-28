Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti. Kadını bağlayıp kaçan şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan A.Ç., geçen çarşamba saat 04.00 sıralarında aynı mahalledeki bir marketi telefonla arayarak içki ve sigara siparişi verdi. Siparişleri getiren market çalışanı, yanlışlıkla A.Ç.'nin dairesi yerine alt kattaki dairenin ziline bastı. Market çalışanı A.Ç.'nin siparişlerini getirdiğini belirtmesi üzerine kapıyı açan kişi ürünlerin kendisinin olduğunu belirterek teslim aldı. Daha sonra evdeki 4 kişi market çalışanı gibi A.Ç.'nin dairesinin zilini çalarak siparişlerinin geldiğini söyledi. Kapıyı açan A.Ç.'yi saçından sürükleyerek salondaki koltuğa oturtup bağlayan şüpheliler, tabanca ve bıçak göstererek korkuttu. Bir barda çalışan A.Ç.'ye ait 700 lira ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler evden çıkıp, kaçtı.