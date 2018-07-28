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Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti. Kadını bağlayıp kaçan şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan A.Ç., geçen çarşamba saat 04.00 sıralarında aynı mahalledeki bir marketi telefonla arayarak içki ve sigara siparişi verdi. Siparişleri getiren market çalışanı, yanlışlıkla A.Ç.'nin dairesi yerine alt kattaki dairenin ziline bastı. Market çalışanı A.Ç.'nin siparişlerini getirdiğini belirtmesi üzerine kapıyı açan kişi ürünlerin kendisinin olduğunu belirterek teslim aldı. Daha sonra evdeki 4 kişi market çalışanı gibi A.Ç.'nin dairesinin zilini çalarak siparişlerinin geldiğini söyledi. Kapıyı açan A.Ç.'yi saçından sürükleyerek salondaki koltuğa oturtup bağlayan şüpheliler, tabanca ve bıçak göstererek korkuttu. Bir barda çalışan A.Ç.'ye ait 700 lira ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler evden çıkıp, kaçtı.

TATİL İÇİN ANTALYA'YA GELMİŞLER

Kendi çabasıyla bağlarından kurtulan A.Ç, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. A.Ç. ve market çalışanlarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin Adana'dan tatile gelen ve alt kattaki daireyi kiralayan M.E., Ş.G. ile suça sürüklenen S.A. ve S.E. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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