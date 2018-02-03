Pakistan’da bombalı saldırı: 11 ölü, 13 yaralı

Pakistan’ın Kabal bölgesindeki Swat Vadisi’nde askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısı sonucu 11 asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.
Pakistan’ın Kabal bölgesindeki Swat Vadisi’nde askeri birliğe eğitim sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 11 askerin hayatını kaybettiği, 13 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere Swat Mingora’daki Saidu Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Bölge güvenlik kordonuyla çevrelenirken, arama operasyonu başlatıldı.
Saldırıyı ise Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendi.
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