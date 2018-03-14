Pakistan’da intihar saldırısı: 7 ölü, 18 yaralı

Pakistan’da polis kontrol noktasında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Lahor kentinde bir polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, motosikletli saldırganın polisleri hedef aldığı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı, Taliban üstlendi.