Pakistan’da silahlı saldırı: 9 ölü

Pakistan’ın Ketta şehrinde bir motosikletli tarafından düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Ketta şehrinde bu sabah bir motosikletli tarafından iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Pakistan güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan ilk saldırıda 5 Müslüman’ı, ikinci saldırıda ise 4 Hristiyan’ı hedef aldı. Toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kim tarafından ve ne sebeple gerçekleştirildiği belirsizliğini koruyor.
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