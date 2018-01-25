HABER

Pakistanlı 2 grubun kavgasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 19:30 | Son Güncelleme 47 dakika önce

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Pakistanlı 2 grup arasında çıkan kavgada ölen kişinin Pakistan uyruklu Fida Ahmet olduğu belirlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından kaçan kişileri yakaladı. Fida Ahmet'i bıçaklayan M.N.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.N.'nin, Fida Ahmet'i bıçakladığını söyledi. Ayrıca, Fida Ahmet'i bıçaklayan kişiler arasında bulunan bir kişinin de arandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Diğer Haberler
Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Ali Dede'den kötü haber!

Ali Dede'den kötü haber!

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.