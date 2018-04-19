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Pakistanlı kaçak donarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan Pakistanlı kaçak, donarak öldü.  İran sınırında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşkol Mahallesi kırsalında 1 erkek cesedi buldu.

Pakistanlı kaçak donarak öldü

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan Pakistanlı kaçak, donarak öldü.
İran sınırında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşkol Mahallesi kırsalında 1 erkek cesedi buldu. Yapılan kontroller ve üzerlerinden çıkan belgelere göre Pakistan uyruklu olduğu ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen kişinin, donarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside öldükten sonra vahşi hayvanların saldırısına uğradığı belirlenen ismi açıklanmayan kaçağın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ülkesine teslim edilecek.

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Pakistanlı kaçak donarak öldüPakistanlı kaçak donarak öldü

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