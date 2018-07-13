Pakistanlı kaçak işçi inşaattan düşerek öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) -TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, apartmanın dış cephe mantolamasını yapan ve kaçak çalıştığı belirlenen Pakistan uyruklu Rashed Mesieh (26), 20 metre yükseklikten düşerek öldü. Pakistan'dan yasal olarak Türkiye'ye giriş yapan Rashed Mesieh, iddiaya göre, Tekirdağ'da özel bir firmada kaçak olarak çalışmaya başladı. Firma, Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 5 katlı apartmanın dış cephe mantolama işini alınca, Mesieh ile 2 Pakistanlı işçiyi burada görevlendirdi. Apartmanın dış cephesine iskele kuran Pakistanlı işçilerin çalıştığı sırada Rashed Mesieh, iskelenin üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten caddeye düştü. Çalışma arkadaşları Mesieh'in iskeleden düştüğünü görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rashed Mesieh, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mesieh, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada ölen Rashed Mesieh'in ülkeye yasal yollardan giriş yaptığı ancak çalışma izninin olmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili yaptığ geniş kapsamlı başlattığı soruşturma sürüyor. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rashed Mesieh'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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