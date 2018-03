Palalı Sabri’nin kuzeninin mekanına saldıranlar iş adamını da öldürmüş

Kulübü tarayan ile kapıda vurulan korumaymış

Ortaköy’deki gece kulübünü tarayan şahsın, Şişli’de kapıda beklediği esnada Çelebi tarafından ayağından vurulan Gürhan E. olduğu öğrenildi. Olayın yaşanmasından 3 gün sonra karşılık vermek için motosikletle gelen Atakan C. ile Gürhan E.’nin kulübü taradığı anlaşıldı. Bu saldırıda ise güvenlik görevlisi Erkan Kayatekin hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İşadamını kaçırıp kafasına sıkmışlar

Gözaltına alınan çetenin soruşturmasını yapan ekipler, bir de iş adamı cinayeti ortaya çıkarttı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğiniz 10 Şubat günü Eyüp Güzeltepe’deki bir parkta cesedi bulunan iş adamı Yaşar Tekmanlı’yı da Arap Çetesinin infaz ettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Ahmet C. ile Selami C., çete lideri Özkan K.’ya giderek Tekmanlı’nın kendilerine 700 bin lira borcu olduğunu ve tahsil etmelerini istedi. Bunun üzerine lideri talimatıyla Gürhan E. ve Ümit A. harekete geçerek Yalova’da yaşayan iş adamı Tekmanlı’yı arabayla alarak İstanbul’a götürdü. Burada bir parka götürülen iş adamı silahla vurularak infaz edildi. Polis, şüphelilerin Yalova’da iş adamını arabaya alırken görüntülerine ulaştı.

Şubedeki işlemlerinin ardından Arap çetesi üyesi 12 zanlı adliyeye sevk edildi.