Palalı Sabri’nin kuzeninin mekanına saldıranlar iş adamını da öldürmüş

Beşiktaş Ortaköy’de Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kuzeninin kulübüne silahlı saldırı düzenleyen çetenin bir işadamını kaçırarak öldürdükleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili Arap Çetesi olarak bilinen 12 kişi gözaltına alınırken, polis ilginç detaylara ulaştı.

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ve kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kuzenine ait olduğu iddia edilen kulübe düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlamadı. Geçtiğimiz 24 Ocak günü motosikletli iki saldırgan kulübü kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırı sonucunda kulüpte koruma olarak görev yapan Erkan Kayatekin öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Arap çetesi üyeleri gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şişli ve Beyoğlu civarında Özkan K.’nın liderliğini yaptığı ve “Arap çetesi” olarak bilinen çetenin 12 üyesini gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri doğrultusunda geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler, saldırının tüm detaylarını çözdü. Buna göre geçtiğimiz 21 Ocak günü Palalı Sabri’nin kuzeni Ziver Çelebi Şişli’de tanıdığı bir gece kulübüne gitti. Ancak Çelebi kapıya geldiğinde koruma Görevlisi Gürhan E. tarafından içeriye alınmadı. Bunun üzerine Çelebi, korumaların ayaklarına ateş açtı.