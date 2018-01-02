Palalı, silahlı gaspçılar tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Arnavutköy'de bir tıp merkezinde görevlileri tabanca ve palayla tehdit ederek gasp eden iki kişi tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy'de bir tıp merkezinde yaşanmıştı. Yüzleri maskeli ellerinde pala ve tabanca bulunan 2 gaspçı, görevlileri tehdit edip kasadaki 4 bin lira parayı alarak kayıplara karışmıştı. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olay sonrası polis gaspçıları yakaladı. Sorguları tamamlanan Emrah Yıldırım ile Muhammet Kılınç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(FOTOĞRAF)
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