Pamuk tarlasında top mermisi bulundu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, pamuk tarlasında çapa yapan işçiler tarafından patlamamış top mermisi bulundu.
Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkisindeki pamuk tarlasında çapa yapan işçiler, dün öğle saatlerinde, 30 santimetre uzunluğunda ve 7 santimetre çapında patlamamış top mermisi buldu. İlçe sakinlerince durum, jandarmaya bildirildi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı sanılan ve patlamadığı belirlenen top mermisi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edildi.
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