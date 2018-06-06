HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pamuk tarlasında üzerine yıldırım düşen kız öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde pamuk tarlasında çapa yaparken üzerine yıldırım düşen Leyla Çiçek (14) hayatını kaybetti.

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde pamuk tarlasında çapa yaparken üzerine yıldırım düşen Leyla Çiçek (14) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Tahılalan kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çapa yapan Leyla Çiçek'in üzerine yıldırım düştü. Tarlada çalışan diğer işçiler tarafından yaralı olarak Harran Devlet Hastanesi'ne götürülen Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Leyla Çiçek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıKahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Komşular arasında park kavgası çıktı: Biri polis, 5 yaralıKomşular arasında park kavgası çıktı: Biri polis, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!

Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.