Pamuk yığınları arasında ölen 3 çocuk, havasızlıktan boğulmuş

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 8 ay önce pamuk yığınları içerisinde cansız bedenleri bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun kesim ölüm nedeni belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, çocukların, üzerlerine devrilen pamuk yığınları arasında havasız kalarak boğuldukları kaydedildi.
Eyyübiye ilçesi kırsal Ulucanlar Mahallesi'nde 19 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, dedelerine ait tarlaya giden Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), tarlanın kenarında istiflenen pamuk yığınlarının arasında uykuya daldı. Çocuklar, traktörle getirilen tonlarca pamuğun üzerlerine dökülmesi sonucu yaşamlarını yitirdi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 3 çocuğun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda çocukların pamuk yığınları arasında havasız kalmaları nedeniyle 'asfiksi' (boğulma) sonucu öldüğü belirtildi. Raporda, pamukların ilaçlı olmasından kaynaklı herhangi bir zehirlenme olduğuna dair ibare yer almazken, çocukların uykudayken pamuk yığınlarının üzerlerine devrilmesi sonucu boğuldukları ifade edildi.
FOTOĞRAFLI
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Balkondan çığlık atarak yardım istedi
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Askerlik yoklaması e-Devlet'te
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum