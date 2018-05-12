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Pamuk yığınları arasında ölen 3 çocuk, havasızlıktan boğulmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da 8 ay önce pamuk yığınları içerisinde cansız bedenleri bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun kesim ölüm nedeni belirlendi.

Pamuk yığınları arasında ölen 3 çocuk, havasızlıktan boğulmuş

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 8 ay önce pamuk yığınları içerisinde cansız bedenleri bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun kesim ölüm nedeni belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, çocukların, üzerlerine devrilen pamuk yığınları arasında havasız kalarak boğuldukları kaydedildi.
Eyyübiye ilçesi kırsal Ulucanlar Mahallesi'nde 19 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, dedelerine ait tarlaya giden Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), tarlanın kenarında istiflenen pamuk yığınlarının arasında uykuya daldı. Çocuklar, traktörle getirilen tonlarca pamuğun üzerlerine dökülmesi sonucu yaşamlarını yitirdi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 3 çocuğun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda çocukların pamuk yığınları arasında havasız kalmaları nedeniyle 'asfiksi' (boğulma) sonucu öldüğü belirtildi. Raporda, pamukların ilaçlı olmasından kaynaklı herhangi bir zehirlenme olduğuna dair ibare yer almazken, çocukların uykudayken pamuk yığınlarının üzerlerine devrilmesi sonucu boğuldukları ifade edildi.

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Pamuk yığınları arasında ölen 3 çocuk, havasızlıktan boğulmuşPamuk yığınları arasında ölen 3 çocuk, havasızlıktan boğulmuş

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