Pamukkale'de anız yangını ormana sıçradı (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başladığı belirtilen, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 3 iş makinesi, 70 orman işçisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı, Pamukkale Belediyesi'ne ait sulama tankerleri karadan; Muğla'dan gelen 3 helikopter ile 1 amfibi uçak ise havadan yangına müdahale etti. Yangın bölgesine Gökpınar Barajı'nın yakın olmasının, söndürme çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen Vali Hasan Karahan, "Ekiplerimiz bir yandan söndürme diğer taraftan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından söndürme çalışmaları daha kolaylaştı. Zarar gören alan, söndürme çalışmalarının ardından net olarak belli olacak" dedi.

Öte yandan yangınla ilgili M.Y. adlı çiftçi gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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