Pamukkale'de anız yangını ormana sıçradı (3)

100 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başladığı belirtilen, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan orman yangını tamamen söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, ekiplerin rüzgarın şiddeti nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, "Yangın yaklaşık olarak 100 hektarlık alanda etkili oldu. Alan büyük gibi görünüyor ancak yanan alanlar parçalı. Bir de yangının etkilediği bölge bizim iyi orman olarak nitelendirmediğimiz yer. Genellikle çalılıklarla kaplı ve erozyon önleme bölgesi. Nitelikli orman olarak kaybımız fazla değil" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

