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Pamukkale’de kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kadın cesedi bulundu.Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda işçiler tarafından, bir kadın cesedi bulundu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kadın cesedi bulundu.
Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda işçiler tarafından, bir kadın cesedi bulundu. Durumun jandarmaya haber verilmesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy’e ait olduğunu belirledi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy’nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, Kyzy’e ait olduğu belirlenen pasaport ve cep telefonu da bulundu. Savcının incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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