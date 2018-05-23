Pamukkale'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde dün yakılan anızdan çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının boyutu gün ağarmasıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 100 hektarlık genç orman ve ekili alanı zarar gördüğü yangında, ayrıca çok sayıda arı kovanı yandı, binlerce arı öldü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını tamamen söndürdü ancak bölgede her ihtimale karşı soğutma çalışması yapıldığı belirtildi.

Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında, bir tarlada anız yakılırken başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın, Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki genç orman ile çalılık ve ekili alana doğru ilerledi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 3 iş makinesi, 70 orman işçisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı, Pamukkale Belediyesi'ne ait sulama tankerleri karadan; Muğla'dan gelen 3 helikopter ile 1 amfibi uçak ise havadan yangına müdahale etti. Yangın bölgesine Gökpınar Barajı'nın yakın olmasının, söndürme çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında çoğunluğu çalılık ve ekili arazi olmak üzere toplam 100 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Yangında çok sayıda arı kovanı da yandı, binlerce arı öldü.

Yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesine rağmen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, halen bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde yer yer görülen kıvılcımlar ve bunların rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüme ihtimaline karşı, yangın söndürme işçileri soğutma yapıyor.

Bölgede tarlasının bir kısmı zarar gören çiftçi Muhammet Kaygısız, ayrıca yaklaşık 2 bin saman balyasının yandığını söyledi. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan M.Y.'nin ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.