Panelvan emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 2 yaralı

Sakarya’da emniyet şeridinde duran otomobile panelvan tipi araç çarptı. Çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balbalı sapağı mevkiinde emniyet şeridinde park halinde bulunan 54 B 0865 plakalı otomobile, Adapazarı istikametine gitmekte olan Kenan A. idaresindeki 19 BA 613 plakalı panelvan tipi araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada otomobilde bulunan Sercan D. ve Tahsin Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.