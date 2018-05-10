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Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan panelvan minibüs, köprü ayağına çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan panelvan minibüs, köprü ayağına çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Kurt yönetimindeki 44 KL 499 plakalı panelvan minibüs, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, köprünün beton ayağına çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan Eyüp Kurt, Cemal Yıldız ile Vahap Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Vahap Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralıPanelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralıPanelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralıPanelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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