Panelvandaki saksılarda 19 kök Hint keneviri ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da panelvan araçta yapılan aramada, saksılar içinde taşınan 19 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olay, Çukurova ilçesi Çatalan mevkiinde meydana geldi. Yol kontrolü yapan Yunus polisleri, şüphelendikleri 01 BBM 14 plakalı panelvan aracı durdurdu. Ekipler aracın bagajını açtıklarında ise saksılara ekili, 19 kök Hint keneviri buldu. Araç içindeki bulunan Mevlüt E., Emrah A., Murat D. ve Kaval T. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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