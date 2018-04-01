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Panjurda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın üçüncü kat penceresindeki panjurda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, sabah saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki Fadime Kul’a ait dairede meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın üçüncü kat penceresindeki panjurda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki Fadime Kul’a ait dairede meydana geldi. Kul, kendi dairesinde beslediği ’Çakıl’ isimli kedinin pencere panjurunda mahsur kalması üzerine durumu komşularına söyledi. Komşuları da kedinin panjur korumasının üzerinden indirilebilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine apartmanın önüne gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, gerekli hazırlıkları yaparak itfaiye merdiveniyle kedinin bulunduğu pencere panjuruna ulaştı. İtfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınan kedi, güvenli şekilde indirildi. Sağ salim kedisini teslim alan Fadime Kul, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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