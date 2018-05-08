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Pantolon hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda, yüzleri maskeli 4 kişinin bir atölyeden yaptığı kot pantolon hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda, yüzleri maskeli 4 kişinin bir atölyeden yaptığı kot pantolon hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Maltepe Mahallesi Site Yolu Sokak üzerinde bulunan kot yıkama atölyesinde geçtiğimiz pazar günü saat 16.15'te meydana geldi. Atölyeye gelen yüzleri maskeli 4 kişi, levye kullanarak kapıyı açtıktan sonra içeri girdi. 4 kişi, burada bulunan kot pantolonları kucaklayarak dışarı çıkardı. Şüpheliler, kot pantolonları atölye önünde beklettikleri kamyonete yükleyerek kaçtı. Hırsızlar yaklaşık değeri 80 bin lira olan 2 bin 500 adet kot pantolonu çaldıkları belirtildi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, atölyenin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri kimliklerini belirlemeye çalışıyor. HIRSIZLIK ANI KAMERADA Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli 4 kişinin kapıyı levyeyle kanırtarak açtıkları, içeri girerek kucakladıkları kot pantolonları dışarı çıkarıp kamyonete yükledikleri görülüyor.

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