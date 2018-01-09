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Pantolunu sensörlü bariyere sıkışan çocuğun panik anları

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü girişinde kurulu sensörlü bariyerlere oturan çocuklardan biri, inen bariyere pantolonu sıkışınca panik yaşadı. Çocuk, pantolonunun sıkıştığı yerden çıkmasıyla bariyerin üzerinden kalkarak uzaklaştı.

Maden ilçe Emniyet Müdürlüğü önünde oyun oynayan 5 çocuktan 2'si, emniyet müdürlüğü girişindeki sensörlü bariyere oturdu. Bu sırada emniyetten bir aracın çıkması nedeniyle bariyerler inmeye başladı. Çocuklardan biri uzaklaşırken, diğeri de bariyerin üzerinden kalkmak istedi. Ancak çocuk, pantolunu inen bariyere sıkışınca panik yaşadı. Çocuk, pantolonunun sıkıştığı yerden çıkmasıyla bariyerin üzerinden kalkarak uzaklaştı. Olay, mobese kamerasına yansıdı.

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