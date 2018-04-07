HABER

Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde herhangi bir yaralanma ve hasarın olmadığı aktarıldı. USGS, Depremin Papua Yeni Gine’nin Porgera bölgesine 82 kilometre uzaklıkta, 47 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Öte yandan Papua Yeni Gine’de 2 ay önce meydana gelen depremlerde 125 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.

Katliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldüKatliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldü
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arızaİstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.