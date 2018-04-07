Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde herhangi bir yaralanma ve hasarın olmadığı aktarıldı. USGS, Depremin Papua Yeni Gine’nin Porgera bölgesine 82 kilometre uzaklıkta, 47 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Öte yandan Papua Yeni Gine’de 2 ay önce meydana gelen depremlerde 125 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.