Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde deprem

Güneybatı Pasifik’te bulunan ada ülkesi Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güneybatı Pasifik’te bulunan ada ülkesi Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede henüz bir tsunami uyarısı yapılmadı.