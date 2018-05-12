Para alamayınca iş yerinin camlarını kırdılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kasap dükkanı sahibinden tehditle para isteyen kişiler, istedikleri parayı alamayınca iş yerinin camlarını kırarak kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kasap A.A.'yı telefonla arayan bir kişi tehdit ederek para istedi. A.A.'nın para vermeyeceğini belirtmesi üzerine 2 kişi iş yerine geldi, sopalarla iş yerinin ve buzdolabının camlarını kırarak, içeride bulunan tezgaha ve masaya zarar verdi. 2 kişi daha sonra kaçtı. Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu. İş yeri sahibi A.A. telefonla arayan kişinin kendisinden para istediğini ve telefonunda kaydın bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Polis, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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